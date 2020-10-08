Zonguldak'taki kayıp kişi bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, iki günden bu yana haber alınamayan kişi bulundu.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Hacıosmanlar Köyü'nde ikamet eden Rahmi Gegekoğlu'ndan iki gündür haber alamayan yakınları, durumu İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bildirmiş, jandarma ekiplerinin yanı sıra köylüler tarafından bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinin yanı sıra köylülerin de katıldığı arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Ekipler, Rahmi Gegekoğlu'nu ormanlık alanda otururken buldu.

Gegekoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.