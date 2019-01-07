Zonguldak'taki Metan Gazı Faciasının 6. Yılı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci törenle anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci törenle anıldı.



Özel bir firmanın TTK ocağında yürüttüğü "eksi 630 kat hazırlığı ve eksi 560 galeri sürme" işi sırasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 8 madenci için müessese müdürlüğünde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle günlerin kendileri için hem acı hem de ders alınabilecek günler olduğunu söyledi.



Kolçak, 7 Ocak'ta yaşanan kazanın sistemin yanlış işletilmesi nedeniyle yaşandığını savunarak, "Maalesef belirli bedeller ödendikten sonra acılardan ders alınarak, taşeron sistemi yer altı maden işletmeciliğinden çıkarıldı. İnşallah bundan sonra bu tür acılar yaşamayız. Ölen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.



18 yıllık maden işçisi Nihat Ulukoz da yoğun duygular içerisinde olduklarını belirterek, "Böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah bir daha da yaşanmaz. Zor şartlar altında çalıştığımızı herkes biliyor. Madenciyiz ve yer altında çalışmak zorundayız. Ailemize, çocuklarımıza ekmek parası getirmek zorundayız. Devletimize de katkımız oluyor." ifadelerini kullandı.



TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan gazı püskürmesi sonucu yaşamını yitiren 5 işçinin cesedine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi 11 Ocak'ta, diğerininki ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Poşetler Paralı Olunca Bez Çanta İmalatçısının İşleri İkiye Katlandı

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

AK Partili Selçuk Özdağ, Millet İttifakının Ortak Adaylık Teklifine Olumlu Yanıt Verdi

FETÖ'cü Enes Kanter: Suikasttan Korkuyorum, Gelmeyeceğim