Zonguldak'taki okul eyleminde güzel haber bekleniyor - Son Dakika

Zonguldak'taki okul eyleminde güzel haber bekleniyor

ZONGULDAK'ta yenisi yapılmak üzere 3 yıl önce yıkılan Gazi Ortaokulu'nun öğrencileri ve veliler, eğitim gördükleri geçici okuldan yeni okullarına hala dönememeleri nedeniyle başlattıkları 'Okulumuzu istiyoruz' eylemine devam ediyor. Gazi Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer Demirel, "Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ankara'da, yetkililerle görüşeceğini söyledi. Hayırlı haberler bekliyoruz" dedi.

Mithatpaşa Mahallesi İsmetpaşa Sokak'ta bulunan Gazi Ortaokulu, yenisi yapılmak üzere 3 yıl önce yıkıldı. Öğrenciler, yeni okul binası yapılana kadar geçici olarak Mithatpaşa İlkokulu'na taşındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri, bina yıkıldıktan sonra yaptıkları açıklamada inşaat bitince öğrencilerin tekrar okullarına döneceğini söyledi. Yeni okul binasının bitmesinin ardından öğrenciler, okullarına dönmeyi beklerken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden olumsuz haber geldi. Yeni binanın başka okula tahsis edileceği açıklandı ve öğrencilerin geçici olarak yerleştirildikleri okulda eğitimlerine devam edeceği belirtildi.

Bunun üzerine veliler ve öğrenciler, 2 Şubat'tan itibaren her gün Madenci Anıtı'nda toplanarak, 'Okulumuzu istiyoruz' eylemi yaptı. Bugün 11'inci kez öğrencilerle birlikte toplanan veliler, okullarına dönmek istediklerini dile getirdi.

Gazi Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer Demirel, bekledikleri güzel haber gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirterek, "Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ankara'da, yetkililerle görüşeceğini söyledi. Kendisiyle mesaj yolu ile görüştük. Vekiller ile görüştüğünü, bugün için güzel haberler geleceğini, hayırlı haberler olacağını söyledi. Bugün inşallah Ankara'dan, vekillerden hayırlı haberler bekliyoruz. Bugün inşallah 'Okulunuza geçiyorsunuz' açıklamasını vekillerimizden bekliyoruz" dedi.

Eylemin ardından esnaf, öğrenci ve velilere çorba ikramında bulundu.