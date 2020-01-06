Zonguldak'taki ölümlü trafik kazasında sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'taki ölümlü trafik kazasında sürücü tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta, 1 kişinin hayatını kaybettiği kendisi dahil 3 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Zonguldak'taki ölümlü trafik kazasında sürücü tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta, 1 kişinin hayatını kaybettiği kendisi dahil 3 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Merkez ilçeye bağlı 12 Orman Piknik Alanı mevkisinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralanan sürücü Hasan Can A, tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay

Dün Merkez ilçeye bağlı 12 Orman piknik alanı mevkisinde Hasan Can A'nın kullandığı 67 AC 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilmişti.

Kazada, Ayşe Kadriye Taşkara yaşamını yitirmiş, Hasan Can A, Oğuzcan D. ve Emre Y, yaralanmıştı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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