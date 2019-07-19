Zonguldak'taki sağanak

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, etkili olan sağanak yağışın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ereğli Belediye
Başkanı Halil Posbıyık
, gazetecilere yapığı açıklamada, ilçede dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde, ciddi hasarlar meydana geldiğini söyledi.
Metrekareye 132 kilogram yağışın düştüğü ilçe genelinde, yaraların sarılması için devletin ve belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini anlatan Posbıyık, "Büyük bir felaket atlatan ilçemizde selin izleri siliniyor. Müdürlüklerimizin oluşturduğu 300 kişilik ekip, sel felaketinin yoğun yaşandığı Kışla Sanayi Sitesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve sokaklar ile su baskınlarının yaşandığı iş yerleri yıkanıyor, çekilen sular sonrası oluşan çamur kütleleri kaldırılıyor." diye konuştu.
Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ereğli Belediyesi
ekiplerinin, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Gülüç
Beldesi'nde iki binada kalan 17 kişi, heyelan riski nedeniyle güvenli alanlara tahliye edildi.