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Zonguldak'taki sağanak

27 dakika önce

Zonguldak'ta, etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel, su baskını, heyelan ve taşkınlardan dolayı il genelinde 23 konut, 40 iş yeri ve 1 okulun sel sularından, 7 konutun ise heyelandan hasar gördüğü bildirildi.

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Zonguldak'ta, etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel, su baskını, heyelan ve taşkınlardan dolayı il genelinde 23 konut, 40 iş yeri ve 1 okulun sel sularından, 7 konutun ise heyelandan hasar gördüğü bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ahmet Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ağustos'ta akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yağışlardan dolayı, Merkez, Ereğli, Kozlu ve Kilimli ilçelerinin etkilendiğini, belediye mücavir alanlarda ve köylerde altyapı hasarı oluştuğunu ve hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.

Merkez ilçede 15 konut ve 22 iş yerinin sel sularından etkilendiğini ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Kozlu ilçemizde 5 konut ve 5 iş yeri selden etkilenmiş olup; selin meydana getirdiği heyelandan, ilçeye Akşeyh köyünde 1 konut boşaltılmıştır. Yine ilçeye bağlı Taşbaca Mahallesinde 4 konuttan oluşan 2 bina heyelandan dolayı boşaltılmış, Kozlu Belediyesince mühürlenmiş ve heyelan riskinden dolayı 1'er konuttan oluşan 2 bina boşaltılmıştır. Kilimli ilçemizde ise 3 konut, 1 okul ve 13 iş yeri selden etkilenmiştir. Toplamda, ilimiz genelinde 23 konut ve 40 işyeri selden, 7 konut heyelandan etkilenmiştir. İl genelinde zarar tespit çalışmaları devam etmektedir."

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:58 Kaynak: AA
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