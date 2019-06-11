Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki silahla yaralama
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'taki silahla yaralama

6 saat önce

Zonguldak'ta, tabancayla bir kişiyi vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'taki silahla yaralama, System.String[]
Zonguldak'ta, tabancayla bir kişiyi vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Milli Egemenlik Caddesi'nde bir otelin giriş katındaki kafede çıkan tartışmada G.K'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Milli Egemenlik Caddesi'nde bir otelin giriş katındaki kafede M.K. ile S.D. arasında tartışma çıkmış, S.D'nin açtığı ateş sonucunda kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu G.K, yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:19 Kaynak: AA
Milli Egemenlik Caddesi, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BBP Sivas İlçe Başkanının evini kurşunlayan şüphelilerin araçlarından cephane çıktı Kayıp köpekleriyle kavuşma anı milyonlarca kez izlenen ailenin mutluluğu Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:17:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki silahla yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]