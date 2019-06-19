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Zonguldak'taki silahla yaralama davası

51 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladığı iddia edilen babanın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'taki silahla yaralama davası, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladığı iddia edilen babanın yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil T, silahla yaralanan oğlu Hasan T. ile taraf avukatları katıldı.
Sanık Halil T, savunmasında daha önceki duruşmalarda avukatının beyanlarına katıldığını belirterek, oğluna "Baban seni neden öldürmek istedi?" sorusunun sorulmasını talep etti.
Bunun üzerine mahkeme başkanın soruyu sormasının ardından Hasan T, babası hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırıldığını öne sürerek, "Babam olan sanık, küçük kızlara tacizde bulunduğunu, dostu olduğunu ve annemle boşanmalarını sağlayarak uzaklaştırma aldığım için beni öldürmek istediğini düşünüyorum. Çünkü uzaklaştırma aldıktan sonra para istiyordu. Ben de artık para vermeyeceğimi söylediğim için yaptığını düşünüyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.
Olay
Ereğli ilçesi Uzunmehmet Mahallesi'nde 4 Haziran 2018'de bir süredir ayrı yaşadığı ailesinin evine gelen Halil T, oğlu Hasan T. ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba silahla oğlunu karnından ve bacağından yaralamıştı.
Baba Halil T, polise teslim olmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
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