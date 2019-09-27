Zonguldak'taki silahla yaralama davası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladığı iddia edilen babanın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil T. ile mağdur oğlu Hasan T. ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.



Olay



Ereğli ilçesi Uzunmehmet Mahallesi'nde 4 Haziran 2018'de bir süredir ayrı yaşadığı ailesinin evine gelen Halil T, oğlu Hasan T. ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba silahla oğlunu karnından ve bacağından yaralamıştı.



Baba Halil T, polise teslim olmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.