Zonguldak'taki silahlı kavgada yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'taki silahlı kavgada yakalanan şüpheli tutuklandı

21.07.2022 22:19
Zonguldak'taki silahlı kavgada yakalanan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alacabük köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Ziya D'nin ölümüne, ağabeyi Eyüp D. ve polis memuru olan yeğeni Hüseyin D'nin ise yaralanmasına neden olan Erkan A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Erkan A, Alacabük köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Ziya D, ağabeyi Eyüp D. ve polis memuru olan yeğeni Hüseyin D. ile tartışmıştı. Çıkan kavgada Erkan A. evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş ederek Ziya D, Eyüp D. ve Hüseyin D"yi yaralamıştı.

Durumu ağır olan ve ilçede özel bir kulüpte yönetici olarak görev yapan Ziya D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'taki silahlı kavgada yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'taki silahlı kavgada yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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