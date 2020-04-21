Zonguldak'taki silahlı kavgada yaşamını yitiren baba oğul defnedildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi, zanlı tutuklandı.

Çaycuma Devlet Hastanesinden alınan baba oğlun cenazesi ilçeye bağlı Velioğlu Mahallesi'ne getirildi.

Burada baba İnam T. (55) ve oğlu Muhammet T. (30) için helallik alındı ve dua edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı törende, baba ile oğlunun cenazeleri araçtan indirilmeden ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan kardeşi ve yeğenini silahla öldürüp yengesini yaralayan zanlı K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi Afet Evleri mevkisinde dün K.T. (62) ile kardeşi İnam T. (55) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T, silahla kardeşi İnam T, yengesi Pakize T. (50) ve yeğeni Muhammet T'yi (30) yaralamıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnam T'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet T. de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

K.T. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.