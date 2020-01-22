Zonguldak'taki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'taki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'taki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

20 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Zonguldak'taki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gülüç beldesindeki bir petrol istasyonunda Ogün B'yi (24) tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Gülüç beldesindeki bir petrol istasyonunda Ogün B. (24) ile F.Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö, yanında bulunan tabanca ile Ogün B'yi boynundan yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ogün B, ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Zonguldak, Gülüç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı
Şehit cenazesinde askerlere montlarını giydiren çocuklardan biri o anları anlattı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 20:34:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'taki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]