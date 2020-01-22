Zonguldak'taki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gülüç beldesindeki bir petrol istasyonunda Ogün B'yi (24) tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Gülüç beldesindeki bir petrol istasyonunda Ogün B. (24) ile F.Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö, yanında bulunan tabanca ile Ogün B'yi boynundan yaralamıştı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ogün B, ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.