Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki Silahlı Saldırı

Zonguldak'taki Silahlı Saldırı

17 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'taki Silahlı Saldırı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kiyilerin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanan Cevat Ünal (63), kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay

Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu Mahallesi'nde, dün Cevat Ünal'a hayvanlarına yem verdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:31 Kaynak: AA

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