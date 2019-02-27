Zonguldak'taki Silahlı Saldırı
17 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu
Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kiyilerin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanan Cevat Ünal (63), kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay
Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu Mahallesi'nde, dün Cevat Ünal'a hayvanlarına yem verdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:31 Kaynak: AA
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