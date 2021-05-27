Zonguldak'taki silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Zonguldak'taki silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak'ta 25 Mayıs'ta meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta 25 Mayıs'ta meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Birlik Mahallesi'nde otomobile ateş açılması sonucu ağır yaralanan Ferdi Gebedek, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gebedek'in cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olay Birlik Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta bir otomobile ateş açılması sonucu ağır yaralanan Ferdi Gebedek (36) ve Sercan K. (36), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Sercan K. hayatını kaybetmiş, Ferdi Gebedek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sercan K. ile kuzen olan zanlı A.K'nin, olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşine de ateş açtığı ancak kurşunların isabet etmediği öğrenilmişti. Gözaltına alınan şüpheli A.K. dün tutuklanmıştı.

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