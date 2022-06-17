Zonguldak 'ta dün çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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