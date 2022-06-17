Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

17.06.2022 21:09
Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta dün çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Zonguldak'ta dün çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'taki kavgaya ilişkin N.D. ve yeğeni C.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklandı, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören N.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta dün aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D, amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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