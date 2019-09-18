Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki taşlı sopalı kavga
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Zonguldak'taki taşlı sopalı kavga

1 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde inşaat işçileriyle elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Zonguldak'taki taşlı sopalı kavga, System.String[]

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde inşaat işçileriyle elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

14 Eylül'de Fatih Mahallesi Manavgat Sokak'ta bir binanın inşaatında çalışan işçilerle yan binanın altında bulunan elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan Abdulkerim C, Davut C, Halim C, Recep C, Serkan D. ve Volkan D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye çıkartıldı.

Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak, Kozlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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