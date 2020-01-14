Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede - Son Dakika
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Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede

7 saat önce

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede, System.String[]

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde tefecilik, çek senet tahsilatı ve haksız kazanç faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından 10 Ocak'ta operasyon düzenledi. Şüphelilerin adresleri belirlenen ev ve iş yerlerine drone destekli eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 53 bin 650 lira, 110 euro, 1100 dolar, 1 kilo 303 gram altın, 1 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda banka kartı, çek, senet, noter sözleşmesi ve evrak ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:39 Kaynak: DHA
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