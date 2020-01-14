Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede (2) - Son Dakika

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Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede (2)
6 saat önce
7 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ta, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:59 Kaynak: DHA
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Murat K., Hakan Ç., Serkan K., Ümit K., Kerim K., Ali Şen K. ve Ferdi K. tutuklandı. Bayram K., Hakkı K., Şakir Ç. ve Servet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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