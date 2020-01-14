Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede (2) - Son Dakika

Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede (2)

6 saat önce

7 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ta, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede (2), System.String[]

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Murat K., Hakan Ç., Serkan K., Ümit K., Kerim K., Ali Şen K. ve Ferdi K. tutuklandı. Bayram K., Hakkı K., Şakir Ç. ve Servet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:59 Kaynak: DHA
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