Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 4 tutuklama

29.06.2022 17:31
Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 4 tutuklama

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik soruşturma başlattı. L.Ö., A.R.E., E.K. ve İ.Ö.'nün tefecilik yaptığı; S.D. ve M.C.Ö.'nün ise yardım ettiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla 6 kişi, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise senetler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. S.D. ve M.C.Ö., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen L.Ö., A.R.E., E.K. ve İ.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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