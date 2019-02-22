Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki 'Tophane Grubu' Operasyonunda 4 Tutuklama

Zonguldak'taki 'Tophane Grubu' Operasyonunda 4 Tutuklama

1 saat önce

Zonguldak'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'taki 'Tophane Grubu' Operasyonunda 4 Tutuklama, System.String[]
Zonguldak'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Zonguldak kamuoyunda "Tophane Grubu" olarak bilinen şüpheliler hakkında yürütülen adli çalışmalar ile teknik ve fiziki takip neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. Örgütün liderliği olduğu belirtilen B.T.'nin "6136 SKM", "Yağma", "Kasten Yaralama", "Hakaret, Tehdit", "Dolandırıcılık", "Mala Zarar Verme", "3. Şahısların Arasındaki Borç ilişkilerini Düzenlemeye Çalışma" ve "Esnaflardan Haraç Alma" suçları tespit edilen 9 şüphelinin adliyedeki sorguları tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri olduğu iddia edilen B.T., örgüt üyesi olduğu iddia edilen Ş.A., F.U. ve U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen B.Ö., F.D., S.T., M.Ç. ve E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:49 Kaynak: İHA

Tophane, Zonguldak, 3. Sayfa
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