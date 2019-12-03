Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki trafik kazasında ölen çiftin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi
Son Dakika Güncel Zonguldak'taki trafik kazasında ölen çiftin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika

Zonguldak'taki trafik kazasında ölen çiftin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

7 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren çiftin cenazesi, memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi.

Zonguldak'taki trafik kazasında ölen çiftin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren çiftin cenazesi, memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi.

Devrek'te önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Emre ile eşi Kevser Tunç'un cenazesi, yakınları tarafından Şuhut Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şuhut Ulu Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde çiftin 8 yaşındaki oğulları Enes, dedesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Tunç çiftinin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Şuhut Merkez Mezarlığına defnedildi.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne tayini çıkan Emre Tunç ile eşinin evi toplamak için Zonguldak'ın Devrek ilçesine gittikleri, oğulları Enes Tunç'u ise babaannesine bıraktıkları öğrenildi.

Kaza

Emre Tunç'un (35) kullandığı 45 NF 033 plakalı otomobil, 1 Aralık'ta ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde Çiğdem Sezer idaresindeki 61 EZ 901 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücü Emre Tunç olay yerinde, eşi Kevser Tunç (28) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü Çiğdem Sezer, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Zonguldak, Devrek, Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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