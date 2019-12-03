Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki trafik kazasında vefat eden Tunç çifti son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Yaşam Zonguldak'taki trafik kazasında vefat eden Tunç çifti son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Zonguldak'taki trafik kazasında vefat eden Tunç çifti son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Emre ve Kevser Tunç çiftinin cenazesi memleketleri Şuhut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'taki trafik kazasında vefat eden Tunç çifti son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Emre ve Kevser Tunç çiftinin cenazesi memleketleri Şuhut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Emre ve eşi Kevser Tunç'un cenazesi dün gece saat 21.00 civarlarında akraba ve dostları tarafından Şuhut Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Şuhut Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına, Öz Orman İş Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sungur Kızılkaya, Afyon Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Devrek Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ve Ankara Orman Bakanlığı, Ankara Orman Genel Müdürlüğü personelleri ve binlerce sevenleri katıldı. Babası Muzaffer Tunç ve merhum Emre ve Kevser çiftinin oğlu 8 yaşındaki Muzaffer Enes Tunç taziyeleri beraber kabul etti. Tunç çiftinin cenazesi, kılınan öğle namazının ardından binlerce seveni tarafından gözyaşları içerisinde Şuhut Şehir Mezarlığına defnedildi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde görev yapan Emre ve Kevser çiftinin 40 gün sonra memleketleri Afyonkarahisar'a tayin olacağı, bunun için Devrek ilçesine evini toplamak için gittikleri, oğulları Muzaffer Enes Tunç'un ise babaanneleri Hasibe Tunç ve dedeleri Muzaffer Tunç'a bıraktıkları öğrenildi.


Kazada, Emre Tunç yönetimindeki 45 NF 033 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkiinde Çiğdem Sezer idaresindeki 61 EZ 901 plakalı otomobille çarpışmış, Emre Tunç olay yerinde, eşi Kevser Tunç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirmişti. - AFYONKARAHİSAR

Zonguldak, Devrek, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı
Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı! Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:46:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki trafik kazasında vefat eden Tunç çifti son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]