Zonguldak'taki Uyuşturucu Operasyonları

Zonguldak
il genelinde geçen yıl yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 446 şüpheliden 119'u tutuklandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte geçen yıl 211 operasyon gerekleştirildi.
Operasyonlarda, 12 kilo 769 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, bin 146 uyuşturucu hap, 18 silah-tüfek, 288 mermi ve 28 bin 255 lira ele geçirildi.
Uyuşturucuyla etkin mücadele kapsamında son iki yılda bir önceki beş yıldan daha fazla uyuşturucu ele geçirildi.
Kentte 2012-2016 yılları arasında 30 kilo 186 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2017-2018 yıllarında ise 32 kilo 671 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Öte yandan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında bin 223 vatandaşa narko-rehber eğitimi verilirken, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi, yapılan denetimlerin yanı sıra sosyal medya, yerel basın ve emniyetin resmi internet sitesi aracılığıyla 17 bin 644 vatandaşa tanıtıldı.