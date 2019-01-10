Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki Uyuşturucu Operasyonları

Zonguldak'taki Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Zonguldak il genelinde geçen yıl yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 446 şüpheliden 119'u tutuklandı.

Zonguldak'taki Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Zonguldak il genelinde geçen yıl yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 446 şüpheliden 119'u tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte geçen yıl 211 operasyon gerekleştirildi.

Operasyonlarda, 12 kilo 769 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, bin 146 uyuşturucu hap, 18 silah-tüfek, 288 mermi ve 28 bin 255 lira ele geçirildi.

Uyuşturucuyla etkin mücadele kapsamında son iki yılda bir önceki beş yıldan daha fazla uyuşturucu ele geçirildi.

Kentte 2012-2016 yılları arasında 30 kilo 186 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2017-2018 yıllarında ise 32 kilo 671 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Öte yandan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında bin 223 vatandaşa narko-rehber eğitimi verilirken, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi, yapılan denetimlerin yanı sıra sosyal medya, yerel basın ve emniyetin resmi internet sitesi aracılığıyla 17 bin 644 vatandaşa tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:58 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi Emniyet Uyardı! Çiftlik Bank'tan Sonra Şimdi de Tanker Bank

İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:45:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki Uyuşturucu Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]