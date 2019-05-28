Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonları

Zonguldak
il genelinde son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 65 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son bir ay içerisinde "Bahar Temizliği" operasyonu kapsamında 65 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda, 3 bin 210 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde, 450 uyuşturucu hap ve 4 bin 495 lira ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.