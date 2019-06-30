Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonu
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Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Perşembe beldesi Yeniyurt Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan İ.A, S.A, E.Ö. ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Perşembe beldesi Yeniyurt Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine dün düzenlediği drone destekli operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmış, tarlada 22 bin kök Hint keneviri ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:21 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
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