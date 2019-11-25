Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 3 bin 250 uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 3 bin 250 uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alaplı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda C.İ., N.G., A.K. ve S.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 30 gram esrar, 3 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden N.G. ve A.K. serbest bırakıldı, C.İ. ve S.Ö. ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.


Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:40 Kaynak: DHA
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