Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta narkotik ekipleri narkotik köpeği ve drone ile yaptıkları baskında yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2'si kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta narkotik ekipleri narkotik köpeği ve drone ile yaptıkları baskında yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2'si kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.Ç. ve Y.K., "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda polis, narkotik köpeği ve drone havadan destekli yapılan baskında K.B., Ö.Ç., Y.K., B.K. Ç.K. ve A.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda miktarı belirtilmeyen ancak yüklü miktarda uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Ö.Ç. isimli şüpheli sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Ardından işlemleri tamamlanan A.B. (46) ve B.K. (30) isimli kadınlar ile 40 yaşındaki Y.K. isimli erkek şüpheli "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.


Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.Ç. ve Y.K. "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli A.B. ve B.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada!
Belediye çöplüğünde 21 köpek ölü bulundu, gören isyan etti Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı Üniversite öğrencisi genç kız kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:56:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]