Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla A.E. (32) ve Ö.T'yi (35) gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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