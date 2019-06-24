ZONGULDAK Taksi şoförü ile kadın sürücü trafikte tartıştı
1 saat önce
Taksi şoförü ile kadın sürücü trafikte tartıştıZonguldak'ta, taksi şoförü ile kadın sürücü arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:33 Kaynak: DHA
Taksi şoförü ile kadın sürücü trafikte tartıştı Zonguldak
'ta, taksi şoförü ile kadın sürücü arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tartışma sırasında taksi sürücüsünün kadına, 'Yamyam mısınız nesiniz Senin bayanlıkla alakan yok baksana erkekten betersin" demesi dikkat çekti. Meşrutiyet Mahallesi
Uzunmehmet Caddesi'nde öğle saatlerinde taksi şoförü ile kadın sürücü arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü araçlarını durdurarak uzun süre tartıştı. Sinirlenen kadın sürücü, taksi şoförünün yanına gitti. Vatandaşlar öfkeli kadın sürücüyü 'tamam sen haklısın ama sakin ol' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Taksi şoförü de 'Yamyamsın nesin Senin bayanlıkla alakan yok baksana erkekten betersin.ö dediği duyuldu. Ardından aracına binen taksi sürücüsü, aracını kadının üzerine sürdü. Ardından taksi sürücüsü aracıyla olay yerinden ayrıldı. Kadın sürücüde aracına binerek uzaklaştı. Tartışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı
Kadın polislere sözlü tacizde bulunan 4 kişi gözaltına alındı
Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu
Otobüs şoförü İmamoğlu kazandı diye yolculardan ücret almadı