Zonguldak'tan Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Azerbaycan'a destek amacıyla konvoy oluşturdu. Ardından basın açıklaması düzenledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının ardından başlatılan mücadeleye destek vermek amacıyla Zonguldak'ta gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcileri Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinden Fener Semti'ne konvoy düzenledi.

Elliye yakın aracın katıldığı konvoyda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı. Konvoyun ardından bir araya gelen katılımcılar Azerbaycan'a destek sloganları attı.

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, "İslam kardeşliğini benimseyen dostlarımızla beraber iki devlet tek millet düsturuyla tarih boyunca emperyalist ve Ermenilerin zulmüne uğrayan kardeşlerimize bağlılığımızı, desteğimizi göstermek için Zonguldak'taki arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz konvoyla burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Programa Azerbaycan'dan katılan Hüseyin Cafer Pul, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Pul, mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve destek konvoyunu düzenleyenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Katılımcılar açıklamanın ardından dağıldı. - ZONGULDAK