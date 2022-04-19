Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar - Son Dakika
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Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar

19.04.2022 21:19
Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar

ZONGULDAK'tan çaldıkları otomobille Ankara'ya giden 5 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

ZONGULDAK'tan çaldıkları otomobille Ankara'ya giden 5 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün bir otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Polis, Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Ankara'dan kiraladıkları otomobille Zonguldak'a gelen 5 kişinin buradan otomobili çaldıktan sonra iki araçla tekrar Ankara'ya döndükleri belirlendi. Ankara'da düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanırken, çalınan otomobil de ele geçirildi. Oto yedek parça alım satım işleriyle uğraştığı öğrenilen M.E. (37), M.Y.(28), M.Y. (26), R.Ş. (24) ve S.İ. (23), gözaltına alındıktan sonra Zonguldak'a getirildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar
Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar
Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar
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Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar - Son Dakika
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