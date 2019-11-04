Son Dakika Haberleri: Zonguldak'tan cezaevinden kaçtı Bilecik'te yakalandı
Son Dakika Güncel Zonguldak'tan cezaevinden kaçtı Bilecik'te yakalandı

Zonguldak'tan cezaevinden kaçtı Bilecik'te yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'taki cezaevinden 8 ay önce kaçan bir kişi Bilecik'te jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.

Zonguldak'tan cezaevinden kaçtı Bilecik'te yakalandı, System.String[]

Zonguldak'taki cezaevinden 8 ay önce kaçan bir kişi Bilecik'te jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.


İki ayrı suçtan Zonguldak Açık Cezaevinden firar eden Satılmış A. (36) Sakarya - Bilecik karayolunda uygulama yapan polisleri görünce kullandığı aracı yol kenarında bırakarak kaçmaya başladı. Durumundan şüphelenen polis ekipleri şahsın peşine düştü. Kaçan şahıs için Jandarma ile irtibata geçilirken, Satılmış A. ormanlık alana girerek izini kaybettirdi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonuncunda Bilecik'in Pelitözü Mahallesinde atıl vaziyette bulunan bir fabrika içinde olduğunu tespit eden Satılmış A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Jandarmanın geldiğini anlayan şahıs camdan atlayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının ardından şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Yakalanan Satılmış A. alınan ifadesinin ardından mahkeme sevk edilecek. - BİLECİK

Zonguldak, Jandarma, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:17 Kaynak: İHA
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