Zonguldak'tan İzmir'e yardım gönderdiler - Son Dakika

Devrek Belediyesi ile Devrek Kent Konseyi'nin ortaklaşa başlattığı "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" kampanyasında toplanan bir kamyon yardım malzemesi İzmir'e yola çıktı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek olmak için Devrek Belediyesi ile Devrek Kent Konseyi'nin ortaklaşa başlattığı "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" kampanyasında toplanan yardım malzemeleri bir kamyonla İzmir'e yollandı. Devrekli hayırsever vatandaşların dayanışma ve paylaşma duygusuyla destek sağladığı ve içerisinde hijyen seti, elektrikli ısıtıcı, sıfır battaniye, şişe su, dezenfektan, kolonya, pil, maske, çocuk bezi gibi ürünlerden oluşan bir kamyon yardım malzemesi Devrek Belediyesi önünden İzmir'e uğurlandı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, bir gün içinde en güzel vefa ve dayanışma örneği gösteren Devreklilere teşekkür etti.

Başkan bozkurt konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Bir günlük bir süre içinde başlattığımız İzmir'e yardım kampanyamıza saygıdeğer halkımız büyük bir vefa ve dayanışma örneği sergileyerek destek verdi. Bütün halkımıza duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Belediye olarak, Devrekliler olarak ihtiyaç duyulan her konuda İzmir halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." - ZONGULDAK