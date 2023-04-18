KARADENİZ GAZININ İLK ALEVLERİ GECEYİ AYDINLATTI - Son Dakika
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KARADENİZ GAZININ İLK ALEVLERİ GECEYİ AYDINLATTI

18.04.2023 21:31

ZONGULDAK'tan karaya çıkarılacak Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala test için yakılan gaz geceyi aydınlattı.

ZONGULDAK'tan karaya çıkarılacak Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala test için yakılan gaz geceyi aydınlattı. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bulunan yakma ünitesindeki test alevleri 15 metre yüksekliğe ulaşırken gazın karadaki alevleri ilk kez göründü.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala 170 kilometre açıkta bulunan doğalgaz, karaya ulaştı. Doğalgazın ulusal dağıtım hattına bağlanmasında sona gelindi. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki yanma ünitesinde Karadeniz gazının ilk alevleri göründü. Karada ilk alevin görünmesiyle sevinç yaşanırken yanma ünitesinden yükselen alevler geceyi aydınlattı. Alevlerin yüksekliğinin 15 metreye ulaştığı öğrenildi. Test yakışında 4 itfaiye ve 2 ambulans tesiste yaşanabilecek aksiliklere karşı önlemi aldı.

Öte yandan Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması sebebiyle 20 Nisan saat 20.23'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' düzenlenecek.

Kaynak: DHA
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Karadeniz, Sakarya, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARADENİZ GAZININ İLK ALEVLERİ GECEYİ AYDINLATTI - Son Dakika


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