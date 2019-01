Zonguldak'tan Kısa Kısa

Ereğli ilçesinde Taksiciler Derneği'nin kongresi yapıldı.

Ereğli ilçesinde Taksiciler Derneği'nin kongresi yapıldı.



Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Mevcut Başkan Yücel Oktay ile Mustafa Yavuz'un aday olduğu kongre sonucunda Oktay 69, rakibi Yavuz ise 40 oy aldı.



Oktay, seçim sonrası yaptığı konuşmada, taksicilerin sorunlarının çözümü noktasında çalışmalara devam edeceklerini belirterek, yeni yönetimin hayırlı olması temenni etti.



Yönetimde Hakan Polat, Temel Aydın, Tuncay Yılmaz, Hüseyin Sasa, Mesut Yanık, Nazım Alabaş, Abdurrahman Özbek ve Hüseyin Kolay yer aldı.



Yerel seçimlere doğru





AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, seçim çalışmalarına düzenlenen törenle başladı.





AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programda konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, 20'ye yakın aday adayı içerisinden bir kişinin başkan adayı olduğunu hatırlatarak, "Bu arkadaşlarımızın hepsi bu şehre hizmetkar olmak için yola çıktılar. Birlik ve bütünlük içerisinde dışarıdaki düşmanlara, içerideki hainlere fırsat vermeyeceğiz. Ereğli her zaman her şeyin en güzelini başarmıştır." dedi.





Başkan adayı Erol Şahin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 31 Mart akşamı ilçeden daha gür bir selam göndereceklerini ifade ederek, seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleri ile başlayacaklarını söyledi.





Şahin beraberinde AK Parti Zonguldak milletvekilleri ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.



2018 yılında 32 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı





Anadolu Engelliler Birliği Derneği Alaplı Şube Başkanı İsmail Korkut, 2018 yılı içinde 32 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptıklarını bildirdi.





Korkut, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak her yıl ilçede yaşayan ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engellileri tespit ettiklerini söyledi.





2018 yılı içerisinde 25 normal ve 7 akülü tekerlekli sandalye olmak üzere 32 adet sandalye dağıttıklarını ifade eden Korkut, "Şube olarak her yıl tekerlekli sandalye ihtiyacı olan kardeşlerimizi tespit ediyoruz. Ardından sandalyeleri temin ediyoruz. 2018 yılında tespit ettiğimiz 32 engelli kardeşimizi sandalye sahibi yaptık. Bunların içinde akülü sandalyede var. Dernek olarak ilçemizdeki tüm engelli kardeşlerimizin sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak

Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı