Zonguldak'tan Kısa Kısa

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34 dakika önce

Alaplı Ziraat Odası'nın olağan genel kurulunda başkanlığa Şeref Türkoğlu, yeniden seçildi.

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Alaplı Ziraat Odası'nın olağan genel kurulunda başkanlığa Şeref Türkoğlu, yeniden seçildi.

Alaplı Belediyesi Kültür Salonu'ndaki genel kurulda konuşan Türkoğlu, ilçedeki çiftçilerin refahı ve huzuru için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilçede fındık alması noktasında katkılar sağladıklarını ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Oda olarak yaşlanmış fındık ocaklarının yenilemesi çalışmaları kapsamında 20 bin fındık fidanını çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Dört yıl boyunca 22 bin aktif çiftçimize hizmet verdik. Odamızda 26 bin 705 çiftçimizin işlemlerini yaptık. 2019 arazi işlemleri için 5 bin 513 evrak hazırladık.Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilçede fındık alması noktasında katkılar sağladık."

Genel kurul sonunda delegelerin oyunu alan Şeref Türkoğlu, tekrar başkanlığına seçildi.

Yerel seçimler

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, il genelinde bulunan 670 adet seçim sandığının kurulacağı yerleri tek tek denetleyeceklerini, uygun olmayan sandık yerlerinin il ve ilçe seçim kurulları tarafından değiştirileceğini belirtti.

Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte seçim sandıklarının kurulacağı noktalarla ilgili bakanlığın talimatı doğrultusunda erişebilirlik izleme ve denetleme komisyonları olarak denetimlere başladıklarını ifade etti.

Bu çalışmaların çok güzel olduğunu ve engellilere yarar sağlayacağına inandıklarını dile getiren Şirin, "Biz bütün siyasi partilerden ve belediye başkan adaylarımızdan ilimizde yıllardır çok mağdur edilen engelliler için güzel projeler yapmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Ereğli Belediyesi'nden ilaçlama

Ereğli Belediyesi, kış aylarında özellikle bina bodrumları, hayvan barınakları, rögarlar ve fosseptik çukurlarda üreyen karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama gerçekleştirdi.


Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekiplerin özellikle bina bodrumları, hayvan barınakları, rögarlar ve fosseptik çukurlar başta olmak üzere sivrisinek üreme noktalarına karşı ilaçlama çalışması başlattığını bildirdi.


Açıklamada, ekiplerin ilçe genelinde kışlak mücadelesinin devam edeceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:21 Kaynak: AA

Zonguldak, Alaplı, Türkoğlu, Güncel
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