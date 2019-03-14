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Zonguldak'tan Kısa Kısa

1 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı, Mehmet Çelikel Lisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aytaç ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiği bildirildi.

Zonguldak'tan Kısa Kısa, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı, Mehmet Çelikel Lisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aytaç ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Aytaç ve beraberindekilerin Vali Bektaş'a vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Bektaş'ın ziyaretten dolayı teşekkür ettiği ve vakıf faaliyetlerinde başarılar dilediğinde bulunduğu kaydedildi.

Vali Erdoğan Bektaş'dan inceleme

Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Denizcilik Fakültesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun da katıldığı ziyarette, Vali Bektaş'a denizcilik fakültesinin yaptığı çalışmalar konusunda bilgi verildiği vurgulandı.

Açıklamada, öğrencilerle de bir araya gelen Erdoğan Bektaş'ın, öğrencilere iyi bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini dilediği ifade edildi.

14 Mart Tıp Bayramı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, Dekan Yrd. Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Doç. Dr. Hande Aydemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Bektaş, ziyarette yaptığı konuşmada, doktorların kutsal bir mesleğin mensubu olduklarını, vatandaşların sağlıklı yaşaması için özveriyle çalıştıklarını belirterek, doktorların ve bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:11 Kaynak: AA

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