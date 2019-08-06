Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak
Ticaret İl Müdürü İsmail Maden
, "Üye iş yerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez." dedi.
Maden, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı iş yerlerinin kanunlara aykırı hareket ederek, nakit ve kartlı alışverişlerde fiyat farkı koyduklarına ilişkin bilgiler geldiğini söyledi.
Kartla yapılan alışverişlerde tek çekimde farklı, taksitli satışlarda farklı fiyatların belirlendiğini ifade eden Maden, şöyle konuştu
"Öncelikle belirtmek gerekir ki kredi kartı ya da banka kartı bir ödeme aracıdır. Vatandaş ödemesini nakit yapabileceği gibi kredi kartı veya banka kartıyla da yapabilir. Üye iş yerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye iş yerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye iş yeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz."
GMİS, TTK VE MTA'da grev kararı aldı
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek grev kararı aldıklarını bildirdi.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, hükümet ile Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu arasında çerçeve anlaşması toplu sözleşmelerin imzalanmadığını anımsattı.
Çerçeve anlaşması imzalanmadığı için sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmadığını ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:
"Yılbaşından bu yana, yani 7 aydır toplamda 200 bin, Türk-İş'e bağlı 17 sendika üyesi yaklaşık 150 bin işçi sözleşmelerin bitirilmesini bekliyor. Hükümet
, daha önce vermiş olduğu 5+4 teklifini 6+4 olarak revize etti ancak diğer tekliflerinde değişiklik yapmadı. Türk-İş Genel Başkanı ve Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu Başkanımız Ergün Atalay
, daha önce ifade ettiği gibi bu teklifleri tartışmaya değer bulmuyor. Biz sendika olarak Kamu-İş ile diğer maddelerde anlaşma sağladık. Ancak ücret maddeleri çerçeve anlaşmasını bekliyor. Daha önce yaptığımız başkanlar kurulu toplantısından sonra açıkladığımız Sonuç Bildirisinde ve Sendikamız Genel Merkezinde sizlerin de katılımıyla yaptığımız basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi 60 günlük yasal sürecimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla grev kararımızı alacak, Kamu-İş'e, TTK ve MTA işverenine bu kararımızı bildireceğiz. Ancak görüşmelerimiz kesintisiz devam edecek ve 25 Ağustos'a kadar sözleşmemizin masa başında bitirilmesi için çalışacağız. Eğer bizi greve mecbur bırakırlarsa 25 Ağustos'ta tüm iş yerlerimizde grev pankartlarımızı asacak ve tarihimize yakışır bir grevi bölge halkımızla birlikte hayata geçireceğiz."