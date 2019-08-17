Son Dakika Haberleri: Zonguldak'tan kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'tan kısa kısa

1 saat önce

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, köylerin muhtelif yollarına asfalt ve rotmiks yapımında kullanılmak üzere agrega malzemesi satın alınmasına yönelik ihalenin tamamlandığını bildirdi.

Zonguldak'tan kısa kısa, System.String[]
Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, köylerin muhtelif yollarına asfalt ve rotmiks yapımında kullanılmak üzere agrega malzemesi satın alınmasına yönelik ihalenin tamamlandığını bildirdi.
Birlikten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde kaymakamlık toplantı salonunda yapılan ihalelerin ardından kazanan firmanın belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, muhtelif köy yollarında asfalt ve rotmiks yapımında kullanılmak üzere agrega malzeme satın alımı işi ve nakliyesi 215 bin lirayla Balcılar Demir Çelik İnşaat firmasının kazandığı kaydedildi.
Afet risklerini azaltmak için broşür dağıttılar
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde vatandaşlara afet risklerini azaltmayı amaçlayan broşürler dağıtıldı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 17 Ağustos 1999'da Gölcük- Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla afet risklerini anlamak amacıyla bu yılın "Afetlere Hazırlık" yılı ilan edildiği anımsatıldı.
Açıklamada, il müdürlüğünce Zonguldak halkını bilgilendirmek, afetlerde güvende kalabilmek ve afetlere daha hazırlıklı olunabilmesi için bir alışveriş merkezinde stant açılarak broşürler dağıtıldığı kaydedildi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek?
Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 16:09:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'tan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]