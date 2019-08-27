Zonguldak'tan kısa kısa

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, ilçede 14 bin öğrencinin yeni eğitim öğretim yılında ders başı yapacağını bildirdi.

Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, velilerin alışveriş yaparken kırtasiye ve okul kıyafetlerini seçerken çocuklarının sağlıklarını tehdit etmeyecek ürünleri satın almaya özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

İlçede geçtiğimiz yıl 13 bin 803 öğrenciyle eğitim öğretim yılını bitirdiklerini ifade eden Baş, "Yeni eğitim-öğretim yılında ise 14 bin öğrenci ders başı yapacak. Okul alışveriş telaşları başladı. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ereğli Belediyesi'nin asfalt çalışmaları



Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe genelinde 100 bin metrekarelik emisyon asfaltı döküldüğünü söyledi.



İlçe merkezinde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıyıcak, Dağlar, Göktepe, Balı, Ören, Kestaneci Mahalleleri'nde 100 bin metre kare emisyon asfaltı döküldüğünü, ekiplerin Göztepe köprüsü altı ile sahil bandı güzergahında çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Havalar elverdiği sürece asfalt dökümüne devam edeceklerine değinen Posbıyık, "İhtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.