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Zonguldak'tan kısa kısa

9 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. sınıf öğrencilerinin sınıflarının belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. sınıf öğrencilerinin sınıflarının belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ın katılımıyla 75. Yıl İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Şehit Hasan Yağlı İlkokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından Baş, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

- Zonguldak BEÜ'den 2 dergi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde "Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi" ile Tıp Fakültesi bünyesinde "Batı Karadeniz Tıp Dergisi"nin Ağustos 2019 sayılarının yayımlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazıla açıklamada, Merkez Müdürü ve başeditör Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından "Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi"nde beş araştırma yazısı ve bir derleme bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Tıp Fakültesi bünyesinde yayınlanan "Batı Karadeniz Tıp Dergisi"nin ise elektronik ortamda yayımlandığı kaydedildi.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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