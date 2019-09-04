Zonguldak'tan kısa kısa

Zabıta teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, zabıta teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Zabıta teşkilatının kaçak yapı, çevre denetim, seyyar ve işgal denetim, pazar yeri ekibi olarak 7 gün 24 saat üzerinden ilçenin her noktasında bulunuyor. Tüm bu görevleri yerine getirirken belediyemizin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız aynı zamanda belediyemiz ile vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir. Zabıta müdürlüğümüz bütün personeli ile vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindedir." diye konuştu.

Törene Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu da katıldı.

Ereğli Belediye Meclisi toplantısı

Ereğli Belediye Meclisinin eylül ayı ilk oturumu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirlidi.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

İlçede toplu taşıma ücretlerine zam yapılması yönünde Özel Çilek Halk Otobüsleri'nin talebi de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.



Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'na ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehitler Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Dernek yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Öztürk, Kaymakamı Çorumluoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Çorumluoğlu da devletin şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu kaydetti.