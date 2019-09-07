Zonguldak'tan kısa kısa

Devrek Kent Konseyi genel kurul toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Devrek Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye nikah salonunda düzenlenen toplantıda, Kent Konseyi başkanı ve yürütme kurulu üyeleri seçimlerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kent Konseyi başkanlığına Şule Kıycı'nın, yönetim kurulu üyeliklerine ise Erdoğan Akçabelen, Basri Keklik, Recep Kıyısın, Yüksel Onur, Faik Mekik, Saniye Uysal ve Rıfat Verim'in seçildiği kaydedildi.

Zonguldak BEÜ'de Teknoloji Transfer Ofisi hizmet vermeye başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi'nin (TTO), aktif olarak üniversite öğretim elemanları, araştırmacıları, girişimcileri ve öğrencileri için destek vermeye başladığı bildirildi.

TTO'nun farkındalık, eğitim, burs ve destek programlarından yararlanma, üniversite-sanayi işbirliği, sınai mülkiyet hakları yönetimi, Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi, lisanslama, şirketleşme ve girişimciliğe dair faaliyetlerde bulunacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "TTO'nun üniversite öğretim elemanları, araştırmacıları ve girişimcilerine yönelik yürüteceği tanıtım, proje destek, üniversite-sanayi işbirliği ve fikri mülkiyet alanlarındaki etkinliklerinin üniversite proje, patent ve ticarileştirme oranlarının artmasını sağlayacak. Ayrıca TTO ilgili diğer birimlerle eş güdüm içinde çalışarak girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasında üniversiteyi üst sıralara taşıyacak." ifadesini kullandı.