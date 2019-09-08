Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli ilçesinde "Bıcırıklar Şenliği" düzenlendi.

Sahil Bulvarı'ndaki amfi tiyatroda, ilçedeki 10 kreş ve anaokulunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilk kez bu tür bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Bu etkinliği her yıl düzenlemek istediklerini belirten Posbıyık, "Mutlaka bunu büyütmemiz ve geliştirmemiz lazım. Yeni bir bıcırıklar festivalinin adımını da burada ilk kez atmış bulunuyoruz. Bizim dünyada en büyük varlığımız çocuklarımız, evlatlarımız. Sadece okulda, evde mutlu olmaları değil, böyle toplumun içerisinde de bir araya gelmeleri lazım." diye konuştu.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı programda minikler animatörler eşliğinde eğlendi.

- Bebek emzirme kabini açıldı

Ereğli Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle ilçe merkezindeki sahil bandında bebek emzirme kabini açıldı.

Ereğli Kent Konseyi Başkanı Gökhan Günay, yaptığı açıklamada, ilçe için önemli projeler geliştirmeye devam ettiklerini anlattı.

Sahil güzergahında vakit geçiren annelerin bebeklerini emzirebileceği, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kabinin hayırlı olmasını dileyen Günay, kendilerine destek veren Ereğli Belediyesine teşekkür etti.

- Ereğli Belediyesinden okullara destek

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede belirlenen okulların bahçelerinde çevre düzenleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, pazartesi günü başlayacak eğitim ve öğretim dönemi öncesi ilçe genelinde pek çok okulun bahçelerinde yıkama, tırpan, çevre düzenleme faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince de okul çevrelerinde ilaçlama yapıldığı ifade edildi.