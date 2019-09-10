Son Dakika Haberleri: Zonguldak'tan kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'tan kısa kısa

1 saat önce

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Zonguldak'tan kısa kısa, System.String[]

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası başlatıldı.


Zonguldak Kızılay Kan Merkezi doktoru Mehmet Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu söyledi.

Her hafta salı günü şehir merkezinde kan bağış kampanyası düzenleyerek kan bağışı sayısını artırmak istediklerini dile getiren Günaydın, "Her hafta yaptığımız kampanyamızda ortalama 45-50 ünite civarında kan bağışı alıyoruz. Özellikle yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu zamanlarda insanlarımız sıcağa bağlı olarak kan bağışından çekiniyor fakat hastanelerdeki talep azalmıyor. Bu nedenle insanlarımızı kan bağışı konusunda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Zonguldak Belediyesinde "Halk Günü" toplantısı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Alan, toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını plan ve program dahilinde teknik ekibiyle çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Mehmet Günaydın, Zonguldak, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yayınladığı videoyla Suriye'deki dramı bir kez daha gözler önüne serdi
İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak 710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:49:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'tan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]