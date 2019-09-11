Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli Belediyesi'ndeki 200 hizmet aracında israfın önlenmesi ve verimliliğin arttırılması için araç takip ile mobil kamera sistemi çalışması başlatıldığı bildirildi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla aralarında binek, minibüs, otobüs, iş makinesi, zabıta ve itfaiye araçlarının bulunduğu 200 hizmet aracına araç takip ve mobil kamera sistemleri takıldığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Mendeş'in şu ifadelerine yer verildi:

"Yeni sistemle birçok kalemde israfın önüne geçilecek. Bu doğrultuda araç ve iş makine filosunun daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak filo yönetimi teknolojiye uygun sistemlerle daha etkin yönetilecek."

- Almanya Ormanlılar Derneği'nden yardım

Almanya'da bulunan Ormanlılılar Derneği tarafından Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eğitim ve öğrenim gören ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Koç ve Derneğin Ormanlı Temsilcisi Varol Aksoy tarafından Merkez ve Sinitli İlkokulu'nda tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere kırtasiye malzemeleri okul yöneticilerine teslim edildi.

- Belediyeden aşure dağıtımı

Ereğli Belediyesince 13 Eylül'de Abdi İpekçi Sergi Salonu önünde aşure dağıtımı gerçekleştirileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, aşurenin bereketin, birliğin, kardeşliğin, paylaşımın simgesi olduğu ve Başkan Halil Posbıyık'ın da aşure dağıtımına katılacağı kaydedildi.