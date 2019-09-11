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Zonguldak'tan kısa kısa

1 saat önce

Çaycuma ilçesinde, öğretmenlere trafik güvenliği ve farkındalığı eğitimi verildi.

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Çaycuma ilçesinde, öğretmenlere trafik güvenliği ve farkındalığı eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kapsamında ilçede bulunan okullardaki öğretmenlere yönelik "Mesleki Çalışma Programı" kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, eğitim düzenlendi.

Eğitimde, trafik sistemi, trafiğin unsurları ve güvenliğinin önemi, görme, görülme ve duymanın trafikteki riskleri azaltmadaki önemi, hıza bağlı riskler, kavşaklarda karşılaşabilecek riskler, cep telefonu kullanımı, öndeki aracı geçme kuralları, yorgun ve uykusuz araç kullanmaya bağlı riskler ile emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatıldı.

Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi kursiyer çalışmaları

Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, hedeflerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında 15 bin kursiyere ulaşarak vatandaşların kurs faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak olduğunu bildirdi.

Tuygar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih Halk Eğitim Merkezi olarak 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 490 kurs açarak 8 bin 859 kursiyere ulaştıklarını söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında kurs çeşitliliğini artırmak için çalışma yaptıklarını ifade eden Tuygar, "Bakanlığımızın 2023 vizyonunda yer alan özellikle bağımlılıkla mücadele alanında kurslar ve sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili çalışmalarımız olacak. Yine bakanlığımızın 2023 vizyonunda başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere her türlü şiddetle ilgili farkındalık eğitimleri düzenlenecek. Hedefimiz, 15 bin kursiyere ulaşmak ve halk eğitim kursları ile faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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