Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamlığına atanan Muharrem Coşgun'u ziyaret etti.

Bektaş'ı, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, daire müdürleri ile belediye meclis üyeleri karşıladı.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.

"Farmer's Fair Batı Karadeniz 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı"

Çaycuma ilçesinde bu yıl 4.'sü düzenlenen "Farmer's Fair Batı Karadeniz 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı.

Vali Erdoğan Bektaş, Çaycuma Fuar Alanı'nda fuarın açılışında yaptığı konuşmada, "Bölgenin imkanlarıyla bölge insanlarını buluşturmamız lazım. Bu bizlere Çaycuma'da ekstra bir enerjinin olduğunu gösteriyor. Bunlar bölgenin gerçekleri. Bölgenin yöneticileri olarak bütünün parçalarıyız. Bütün olarak mevcut potansiyelimizi en iyi şekilde ortaya çıkaracak çabalar içerisinde olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Bektaş ve beraberindekiler, stantları gezdi.

Fuarın 4 gün boyunca ziyarete açık kalacak.