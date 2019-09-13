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Zonguldak'tan kısa kısa

1 saat önce

Ereğli Belediye'sinde halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

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Ereğli Belediye'sinde halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye toplantı salonundaki programda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Her hafta halk toplantısı yaparak vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Posbıyık, "Benim olduğum yerde din, dil, ırk, siyasi ayrım göremeyeceksiniz. Ereğlimizin sorunlarını çözmeye, halkımızın taleplerini karşılamaya ayrım olmadan devam edeceğiz." dedi.

Toplantıda belediye başkan yardımcıları ile ilgili birim amirleri de hazır bulundu.

Alaplı'da trafik kazası: 2 yaralı

Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şenol K. idaresindeki 67 YF 252 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Kozderesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dereye uçtu.

Kazada sürücü Şenol K. ile birlikte araçta bulunan Hüseyin S, hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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