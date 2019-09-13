Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Belediyesi, muharrem ayı etkinlikleri kapsamında 3 bin kişilik aşure dağıttı.

Zonguldak Belediyesinin Merkez Çarşısı önünde düzenlediği muharrem ayı etkinliğinde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Alan, burada yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla belediye olarak vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın muharrem ayını tebrik ediyorum. Nice muharrem ayında inşallah hep beraber ağız tadıyla aşure yemeye devam ederiz. Vatandaşlarımıza afiyet olsun." dedi.

TYÇP kapsamında 630 işçi istihdam edilecek

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, il genelinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 400 temizlik personeli ile 230 güvenlik görevlisinin istihdam edileceğini bildirdi.

Demirsu, düzenlediği basın toplantısında, TYÇP kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevlendirilecek 400 temizlik personeli ve 230 güvenlik görevlisi için başvuruların önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

Henüz başvuru konusunda bir takvim belirlenmediğini aktaran Demirsu, şunları kaydetti:

"Bir takvim belirleyeceğiz ve bir komisyon oluşturacağız. Akabinde ne şekilde başvuruları alacağız bunu belirleyeceğiz. Bu konuda herhangi bir net açıklama yok. Bunu tekrar sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyuracağım. Kapılarımıza asacağız. Beş günlük bir başvuru tarihi olacak. Bu başvuru tarihinde herkes gelip kaydını yaptırabilecek. Aynı zamanda hem kurumumuza gelebileceği gibi kayıt için hem de internetten başvuru yapabilecekler."

Zonguldak'ta asfalt ve parke çalışmaları

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, asfalt, parke yol çalışmalarına devam ettiklerini ve 1 Ekim itibarıyla da kaldırım işgallerine son vereceklerini bildirdi.

Alan, düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz haftalarda başlattıkları asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların taleplerinin başında yol sorunu geldiğini ifade eden Alan, şöyle konuştu:

"Karaelmas Mahallemizden çalışmalarımıza başladık. Bu mahallemizde çalışmamız bittikten sonra Ontemmuz Mahallemizde asfalt çalışmalarına başlayacağız. Orman Bölge Müdürlüğümüzün olduğu mevkiden İnağzı Mahallemize kadar olacak asfalt çalışmalarının kazıma çalışmalarını başlattık. Son olarak da Rat-TOKİ arasındaki asfalt çalışmalarımızı yapıp bu yıl için planladığımız asfalt çalışmalarını tamamlamış olacağız. Diğer mahallelerimizde, sokaklarımızda parke, beton çalışmalarımızda devam ediyor. Önümüzdeki yıl daha yoğun programla daha büyük asfalt kaplama çalışması inşallah Zonguldak'ın bütün mahallelerinin içine girecek."

Alan, vatandaşların diğer bir şikayetinin ise kaldırım işgalleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle çarşı merkezinde vatandaşlarımız kaldırım ve yolların işgalinden rahat yürüyemediklerini ve bu durumdan çok rahatsız olduklarını sayısız defa bize dile getirdiler. Ben eylül ayından itibaren bu sorunu ortadan kaldıracağız diye duyurmuştum ama bilindiği gibi bir afet yaşadık. Okulların açılmasına denk gelmesi vesilesiyle ticaret yapan esnaflarımızın, 'Okulların başlangıç dönemini geçelim zaten mağduriyetimiz oldu bu konuda bize destek olun.' diye bir talepleri oldu. Biz de esnaflarımızı kıramadık ve bu uygulamamızı 1 Ekim'e erteleyelim dedik. Belediye Meclisi üyelerimiz ve zabıtalarımızla beraber bütün esnaflarımızı gezerek gerekli tebligatları kendilerine yapacağız. Artık kaldırım ve yol işgaline kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda ısrarcı olan esnaflarımız olursa cezai işlem uygulamak zorunda kalacağız."